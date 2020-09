Piantagione di cannabis in un vigneto, 3 arresti a Barletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 21 SET - Per una coltivazione di cannabis scoperta in un vigneto in località Callano, alla periferia di Barletta, la Polizia ha arrestato tre persone: Maurizio Palmitessa, 42 anni, Vincenzo Fonsmorto, 21 anni e Domenico Simeone, 43 anni. Sono state sequestrato un centinaio di piante alte circa 2 metri, alcune in fase di essiccazione, e altra marijuana per un peso complessivo di oltre 310 chili, già pronta per essere messa in commercio, adagiata su un telo o custodita in cartoni per scarpe. E' stata trovata e sequestrata anche una pistola con matricola abrasa. L'esistenza della piantagione è stata documentata grazie ad un servizio di appostamento e perlustrazione che ha consentito di bloccare i tre dopo un breve inseguimento a piedi mentre, vistisi scoperti, tentavano la fuga. Il vigneto dove era nascosta era costantemente vigilato. Sul posto gli agenti hanno trovato sedie, tende da campeggio, viveri di prima necessità e lampadine autoalimentate per far luce nelle ore notturne. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati, tutti e tre ora detenuti nel carcere di Trani, sono state trovate altre dosi di marijuana e, nell'auto di uno di loro, una bilancia elettronica. La piantagione di cannabis è stata estirpata e i campioni prelevati sono stati inviati ai laboratori della Polizia scientifica di Bari per le analisi sulla qualità e quantità del principio attivo. (ANSA).