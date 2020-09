Referendum: il Sì nettamente in vantaggio. Regionali: Puglia in bilico, in quattro regioni avanti il centrodestra, in due il centrosinistra

Sono chiuse le urne e inizia lo spoglio delle schede del referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Affluenza al referendum in Italia è del 54,46% (7.843 su 7.903)

A Parma, affluenza del 51,10%, in Emilia Romagna del 55,47%.

Per quanto riguarda il referendum, dopo 14.035 sezioni su 61.622 il si è al 69,18 %. Secondo gli instant poll il Si è sempre nettamente vantaggio: per Sky Tg 24, è al 69,54%, secondo Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge il 65,6,%.

Per quanto riguarda le regionali, equilibrio perfetto in Puglia fra Fitto ed Emiliano, mentre nelle altre regioni centrodestra avanti in quattro regioni (Veneto, con plebiscito per Zaia, Liguria, Val d'Aosta e Marche), centrosinistra in due (Toscana e Campania).

Ecco i primi instant poll sulle Regionali forniti da Sky (Quorum You Trend):

Liguria

Toti (c-dx) 53-57%

Sansa (Pd-M5S) 33-37%

Puglia:

Emiliano (c-sx) 36-40%

Fitto (c-dx) 36-40%

Laricchia (M5S) 15-19%

Toscana

Giani (c-sin) 41-45%

Ceccarini (c-dx) 38-42%

Galletti 8-12%

Veneto

Zaia (c-dx) 70-74%

Lorenzoni (c-sx) 16-20%

Cappelletti (M5S) 2-6%

Campania

De Luca (c-sx) 52-56%

Caldoro (c-dx) 26-30%

Ciarambino (M5S) 11-15%

Marche:

Francesco Acquaroli (c-dx) 47-51%

Maurizio Mangialardi (c-sin) 34-38%

Mercorelli (M5S) 8-12%

I dati comunicati dalla Rai non si discostano molto.

Conclusa questa operazione, inizierà lo spoglio delle elezioni regionali. Lo spoglio potrebbe protrarsi fino a notte visti alcuni prevedibili testa a testa.

A partire dalle 9 di domani sarà la volta dell’apertura delle urne dei Comuni (e della Valle d’Aosta).

Ricordiamo, per quanto riguarda il referendum, non ci sarà bisogno di quorum. In sostanza, vince chi prende più consensi a prescindere dal numero dei votanti. Si tratta del IV referendum confermativo nella storia dell’Italia repubblicana.

In caso di vittoria del Sì si passerebbe da 630 a 400 seggi alla Camera dei deputati e da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. La consultazione referendaria era prevista per il 29 marzo scorso. Ma è stato tutto rinviato al 20 e 21 settembre a causa della pandemia da Covid-19.