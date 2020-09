© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Non trova riscontro" il transito "in giorni recenti" dall'aeroporto di Perugia del primo ministro inglese Boris Johnson. Lo precisa la direzione dello scalo umbro facendo "riferimento al comunicato stampa del 17 settembre". Della presenza del premier nel capoluogo umbro ha parlato Repubblica. Già ieri comunque un portavoce di Downing Street aveva precisato che Johnson non ha compiuto alcun viaggio in Italia "negli ultimi mesi". (ANSA).