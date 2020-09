Coronavirus: Mauritius riapre i confini dal primo ottobre

Mauritius riaprirà i suoi confini dal prossimo primo ottobre con rigorose misure di sicurezza per la pandemia. Lo riporta Bbc Africa, specificando che chi arriva sarà tenuto a mettersi in quarantena per 14 giorni a sue spese, circa 1.300 dollari a persona. I visitatori possono scegliere di trascorrere le due settimane in albergo a tre o cinque stelle, ma esperti di turismo hanno giudicato il costo della quarantena troppo alto. Per gli abitanti dell'isola che tornano dopo cure mediche all'estero, invece, i costi saranno coperti dal governo, come ha detto Zouberr Joomaye, consigliere presso l'Ufficio del primo ministro. Le prenotazioni aeree e di camere d'albergo verranno effettuate solo online. Il governo ha detto che la priorità sarà data, nell'ordine, al ritorno dei cittadini di Mauritius, dei residenti autorizzati, delle persone impiegate nell'isola e in ultimo dei turisti. Nessun contagio è stato localmente rilevato da più di 150 giorni, ma sono stati registrati alcuni casi importati. Mauritius segnala a oggi 10 decessi per Covid-19.

