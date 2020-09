Michel in quarantena, summit Ue posticipato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 SET - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha deciso di posticipare il vertice straordinario dei leader dell'Ue, programmato per giovedì e venerdì, facendolo slittare all'1 e 2 ottobre. Lo annuncia il suo portavoce su Twitter. Michel ha saputo oggi che uno degli ufficiali addetti alla sua sicurezza, col quale è stato in stretto contatto all'inizio della scorsa settimana, è risultato positivo al Covid-19. Il presidente, che viene sottoposto regolarmente ai test, ieri è risultato negativo, ma nel rispetto delle regole del Belgio, da oggi è in quarantena, spiega il portavoce. (ANSA).