Bielorussia: studenti protestano a Minsk, diversi arresti

(ANSA) - MOSCA, 23 SET - Diverse persone sono state arrestate a Minsk nel giorno in cui Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia. "Sono state effettuate detenzioni in diverse parti di Minsk per reati amministrativi", ha detto a Interfax il portavoce del dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città, Natalya Ganusevich, aggiungendo che "diverse persone sono state arrestate". Le proteste non autorizzate sono riprese a Minsk. Secondo il sito Tut.by, i loro partecipanti sono per lo più studenti, che stanno formando cosiddette catene di solidarietà in diverse parti della capitale bielorussa. (ANSA).