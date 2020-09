L'arbitro De Santis e la compagna uccisi a Lecce, si cerca l'uomo visto fuggire

Vestito di nero, con uno zainetto giallo, fuggito a piedi con un coltello in mano: così un testimone ha descritto ai carabinieri il presunto responsabile della morte di Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, uccisi lunedì a coltellate in casa a Lecce. Un altro dice di aver sentito la donna gridare un nome prima di cadere sotto i fendenti. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza in attesa delle autopsie, mentre prosegue la caccia all’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cronaca nera