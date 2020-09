Mosca, ampliamo 'lista nera' sanzioni per l'Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 23 SET - La Russia amplierà la sua 'lista nera' per l'Unione Europea come risposta alle sanzioni dell'UE. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione letta dalla portavoce Maria Zakharova. "In risposta alle azioni dell'Unione europea, la Russia ha ora deciso di ampliare la sua lista di rappresentanti degli Stati membri dell'UE e delle istituzioni a cui viene negato l'ingresso nel suo territorio", ha detto Zakharova, citata da Interfax. (ANSA).