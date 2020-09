Pordenone città 'green' e sicura d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 23 SET - Tra le città più "green" d'Europa, con un milione di metri quadrati di verde a disposizione dei circa 51 mila abitanti, e al vertice delle città più sicure d'Italia, Pordenone ha di recente inaugurato pochi giorni fa il primo parco 'inclusivo' d'Italia, ristrutturato in maniera da cancellare barriere architettoniche e con parchi giochi fruibili da bimbi normodotati come da piccoli portatori di handicap, il Parco San Valentino (70 mila metri quadri). Per vigilare e garantire il livello di sicurezza, il Questore, Marco Odorisio, ha chiesto e ottenuto, unità di polizia a cavallo, che pattuglieranno le aree a verde. In particolare il Parco San Valentino è frequentato da molti giovani studenti poiché nella zona ci sono tanti istituti scolastici. "Non si possono installare telecamere dovunque nei parchi - ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani nel corso di una conferenza stampa - Meglio la vigilanza effettuata da poliziotti a cavallo". Odorisio ha specificato che "insieme con le pattuglie ippomontate, il servizio di vigilanza sarà effettuato anche con pattuglie in motocicletta, potenziando e ottimizzando il 'Piano Coordinato di Controllo del Territorio'". (ANSA).