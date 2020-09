Tikhanovskaya, da oggi Lukashenko è leader illegittimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 23 SET - "Questa cosiddetta inaugurazione è una farsa. In realtà oggi Lukashenko è solamente andato in pensione": la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, ha commentato così il giuramento segreto di Alexander Lukashenko, secondo quanto si legge in una sua dichiarazione pubblicata sul canale Telegram 'Pul pervoi'. "Ciò significa che le sue direttive alle forze dell'ordine non sono più legittime e non sono eseguibili. Io, Svetlana Tikhanovskaya, sono l'unico leader eletto dal popolo bielorusso. E il nostro compito ora è costruire insieme una nuova Bielorussia", ha proseguito. Intanto l'opposizione ha in programma di iniziare una protesta "a oltranza", come ha fatto sapere il membro del Presidio del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, Pavel Latushko, sempre su Telegram. "Non accetteremo mai i brogli e chiediamo nuova elezioni. Stiamo esortando tutti a fare una campagna di disobbedienza a oltranza", ha sottolineato Latushko descrivendo l'insediamento di Lukashenko - che si è svolto "in un'atmosfera di riservatezza e segretezza" - come "una situazione senza precedenti".(ANSA).