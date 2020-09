© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - Barbara Lagoa è ancora nella "mia lista" delle possibili candidature alla successione di Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Lo afferma Donald Trump, sottolineando comunque di non aver alcun incontro in programma al momento con la giudice della Florida. Trump assicura che nominerà una persona altamente qualificata. "Non vedo alcun motivo per cui i democratici non dovrebbero sostenerla".