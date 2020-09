Cc ucciso: Natale Hjorth chiede gli arresti domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Gabriele Natale Hjorth, l'americano accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello in concorso con Finnegan Lee Elder, chiede di andare agli arresti domiciliari. I suoi difensori hanno depositato una istanza alla prima corte d'Assise dove è in corso il processo per la vicenda avvenuta a Roma il 26 luglio del 2019. Nell'istanza si chiede di essere trasferito ai domiciliari presso la case dei suoi nonni a Fregene, sul litorale romano, "eventualmente corredata dalla applicazione di un dispositivo elettronico". Il giovane è attualmente detenuto nel carcere Regina Coeli. Alla base dell'istanza dei difensori le diminuite esigenze cautelari, l'assenza del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione del reato. (ANSA).