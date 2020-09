Coronavirus: 99 nuovi casi in E-R su 11mila tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Sono 99 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati su oltre 11mila tamponi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove è morta una persona, un uomo di 88 anni nel Reggiano. Invariato il numero di ricoverati in terapia intensiva (20) mentre crescono quelli negli altri reparti, 192 (+5). Dei nuovi contagiati, 56 sono asintomatici, 47 già in isolamento al momento del tampone e 47 individuati nell'ambito di focolai già noti, sette quelli collegati a rientri dall'estero, nove da altre regioni; l'età media è 48 anni. Il maggior numero di casi si rileva nelle province di Bologna (33), Modena (12), Piacenza (12) e Parma (11). I casi attivi sono 4.627 (+14 rispetto a ieri), le persone in isolamento sono 4.415 (+9), il 95%, mentre i guariti toccano quota 25.604 (+84). (ANSA).