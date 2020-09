Coronavirus: in Calabria aumento contenuto, +9 positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 24 SET - Ancora in aumento, seppure contenuto, il numero dei positivi in Calabria dove ne sono stati trovati 9 più di ieri a fronte di 1.842 tamponi. Il numero dei casi attivi, comunque, scende di cinque unità, a 500, per effetto di 14 nuove guarigioni che portano il totale a 1.298 Complessivamente, dall'inizio della pandemia, il numero dei positivi è di 1.896 a fronte di 189,767 tamponi effettuati. Stabile il numero dei ricoverati in rianimazione (4) mentre sale a 29 (+2) quello dei ricoverati in malattie infettive. Le persone in isolamento domiciliare sono 467. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 98. Reggio Calabria comunica quattro nuovi positivi, di cui tre migranti. Cosenza oggi registra tre nuovi casi, di cui uno riconducibile a focolaio noto del Distretto Tirreno. Due hanno indagine epidemiologica in corso. Lo rende noto il bollettino della Regione. Territorialmente, i casi positivi complessivi da inizio pandemia sono distribuiti a: Catanzaro 10 in reparto; 1 in terapia intensiva; 64 in isolamento domiciliare; 191 guariti; 33 deceduti. Cosenza 11 in reparto; 3 in terapia intensiva; 111 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 6 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 327 guariti; 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 251. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.506. (ANSA).