Covid, 60 casi nelle scuole in regione (dalla riapertura), Donini: "I protocolli funzionano"

«I protocolli» per la gestione del coronavirus nelle scuole «stanno funzionando» e in Emilia-Romagna finora in ambito scolastico si registra una sessantina di casi. Lo ha detto Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute in Emilia-Romagna, a margine di una videoconferenza fornendo un primo bilancio sulla ripresa dell’attività scolastica e l’andamento dell’epidemia in regione.

«Nelle scuole - spiega Donini - abbiamo registrato una sessantina di casi in tutta la regione, abbiamo svolto duemila tamponi e abbiamo isolato 224 studenti e 81 tra personale docente e non docente. I protocolli stanno funzionando» in termini di «capacità di intervenire tempestivamente». «Ad oggi non si registrano focolai ma solo casi singoli».

«Penso che abbia fatto bene il presidente Bonaccini a essere coerente con la sua impostazione fin dall’inizio di questa seconda fase, cioè l’idea che la convivenza con la pandemia possa però consentire una ripresa progressiva e in sicurezza, graduale, di tutta la normalità, anche per quello che riguarda gli eventi sportivi» dai quali finora non ci sono stati «problemi», ha aggiunto Donini sulle prime riaperture degli stadi e del circuito di Misano Adriatico per il MotoGp.