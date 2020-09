© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - Donald Trump è stato contestato da una parte della folla riunita davanti alla Corte Suprema dove è stata allestita la camera ardente per il giudice Ruth Bader Ginsburg. Trump, che indossava una mascherina nera, è arrivato per rendere omaggio al giudice insieme alla first lady Melania ed è stato accolto dalle urla di alcuni manifestanti.(ANSA).