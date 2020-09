© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Non sono un fan" di Meghan Markle: "auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno". Lo afferma Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva di commentare la discesa in campo nelle elezioni presidenziali di Meghan Markle e Harry. (ANSA).