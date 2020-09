Un caso in scuola elementare a Bolzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - A Bolzano è stato accertato un caso di coronavirus tra gli allievi della scuola primaria San Filippo Neri. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.542 tamponi. Sono stati registrati 27 nuovi casi positivi. Restano 20 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, mentre si svuota nuovamente la terapia intensiva. La classe, nella quale si è registrato un caso, è stata sottoposta a quarantena preventiva e le famiglie saranno contattate dall'Asl per avere indicazioni sulle procedure da seguire. "In questo periodo - sottolinea il sovrintendente Vincenzo Gullotta - tutte le scuole della provincia stanno lavorando con grande impegno affinché sia garantito agli studenti il diritto all'istruzione e che ciò avvenga in un ambiente sano e sicuro per tutti i presenti negli istituti. I referenti covid degli istituti sono in costante contatto con i medici competenti dell'ASL attraverso una linea telefonica dedicata". Secondo Gullotta, "i dirigenti, gli insegnanti e il personale amministrativo stanno gestendo con professionalità una situazione mutevole e caratterizzata da una notevole pressione". (ANSA).