(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Sono consapevole che la decisione" del gran giurì per molti non è una risposta alla morte di Breonna Taylor: "so che molta gente è frustrata e ha il diritto di manifestare pacificamente, ma la violenza non è mai accettabile". Lo afferma l'ex vicepresidente Joe Biden commentando la morte della ragazza afroamericana uccisa dalla polizia. (ANSA).