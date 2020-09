Clima: appello Guterres, azione rapida e solidale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - "L'emergenza climatica è alle porte e non abbiamo tempo da perdere. La risposta alla nostra crisi esistenziale è un'azione rapida, risoluta, intensificata e solidale tra le nazioni". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres alla tavola rotonda sul clima a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I dati recenti mostrano che le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto livelli record e peggiorano gli impatti climatici - incendi, uragani, inquinamento atmosferico, siccità e inondazioni senza precedenti - distruggendo vite umane, posti di lavoro e imprese. Alla luce di questa urgenza, è stato lanciato il piano per un vertice mondiale il prossimo 12 dicembre che ospiteranno Guterres e il premier britannico Boris Johnson con l'obiettivo di riunire i leader mondiali per mobilitare un'azione sul clima. (ANSA).