Coronavirus: Marsiglia rilancia, 'no multe a chi apre'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 25 SET - Si infiamma la rivolta di Marsiglia contro la stretta sulle regole sanitarie dettate dal governo, in particolare la chiusura di bar e ristoranti. Mentre è in corso la manifestazione di protesta, la vicesindaca Samia Ghali ha dichiarato alla tv BFM che "la polizia municipale non farà le multe ai ristoranti e ai bar aperti". "Loro - ha insistito - hanno altri compiti. Preferirei che la polizia si trovasse dove c'è bisogno, dove ci sono violenze, furti, traffico di droga, non a fare multe a commercianti che cercano di guadagnarsi la vita e far funzionare l'economia del paese". (ANSA).