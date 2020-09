Israele, oltre 7 mila casi. Scatta il lockdown rinforzato

(ANSA) - TEL AVIV, 25 SET - Nelle ultime 24 ore Israele ha contato 7.527 nuovi contagi di coronavirus. Un nuovo record che si registra nel giorno in cui alle 14 (ora locale) entra in vigore il lockdown rinforzato deciso dal premier Benyamin Netanyahu, che ha visto una levata di scudi da molte parti, esperti compresi, e che durerà fino all'11 ottobre, fine delle feste ebraiche. L'incremento di ieri è avvenuto a fronte di oltre 60 mila test: tasso di contagio del 12.8%. In aumento i malati gravi arrivati a 669 (su 60.786 casi attivi) e di questi 167 in ventilazione. Le vittime sono, da inizio pandemia, 1.378. (ANSA).

