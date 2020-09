Maltempo: chiude per neve il colle del Gran San Bernardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 25 SET - A causa della nevicata in corso è stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo, lungo la strada statale 27, a monte del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, al confine tra Valle d'Aosta e Vallese (Svizzera). "La riapertura del valico - fa sapere Anas - avverrà in esito alla valutazione delle condizioni e delle previsioni meteorologiche e in accordo con il gestore elvetico". In vista delle nevicate attese, il colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia, era già stato temporaneamente chiuso nel pomeriggio. (ANSA).