(ANSA) - VARESE, 25 SET - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo in questi minuti dai vigili del fuoco a Castelveccana (Varese), località Battistone. Si tratta di una coppia di anziani la cui abitazione è stata travolta dall'acqua a causa del maltempo. Al momento entrambi risultano in buone condizioni di salute. (ANSA).