Navalny: portavoce, le cure potrebbero richiedere settimane

(ANSA) - MOSCA, 25 SET - Alexei Navalny potrebbe rimanere in Germania per settimane perché ha ancora bisogno di cure per riprendersi dall'avvelenamento. Lo ha detto la sua portavoce, Kira Yarmush. L'oppositore russo, 44 anni, è stato dimesso mercoledì dall'ospedale di Berlino dove era stato ricoverato dopo essere stato avvelenato in Siberia con il Novichok ma - ha affermato la portavoce - "Il processo di guarigione richiederà un periodo lungo". Yarmush ha aggiunto che Navalny "per ora rimarrà in Germania dove viene sottoposto a riabilitazione. Chiaramente non è questione di pochi giorni e probabilmente neppure di un paio di settimane". (ANSA).