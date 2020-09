San Francesco, Marche offriranno olio per lampada Assisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Sarà Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, a nome dei sindaci delle Marche, delle Regione Marche e delle Diocesi marchigiane, ad offrire l'olio per la lampada di San Francesco in occasione della Celebrazione Nazionale di San Francesco Patrono d'Italia fissata per domenica 4 Ottobre 2020 ad Assisi. Papa Francesco dovrebbe visitare la tomba del santo in forma privata il 3 ottobre, mentre alla celebrazione del 4 è prevista anche la presenza del premier Giuseppe Conte. "E' con grande onore ed emozione che accederò la lampada di San Francesco ad Assisi in nome di tutti i Comuni italiani - ha detto Mancinelli, che è anche presidente facente funzione di Anci Marche durante la presentazione del programma delle celebrazioni ad Ancona". "Marche e Umbria sono sempre più vicine - ha detto la sindaca di Assisi Stefania Proietti -, chiederò nuovamente che il 4 ottobre torni ad essere festa nazionale". Presenti il presidente della Cem Piero Coccia, l'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina, padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e il custode della Porziuncola padre Massimo Travascio. (ANSA).