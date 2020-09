Svp, 'troppo facile fare lo struzzo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - La Svp bolzanina ha deciso all'unanimità di appoggiare al ballottaggio il sindaco uscente Renzo Caramaschi. "Potevamo anche non schierarci e stare a vedere, fare lo struzzo sarebbe però troppo facile. Vogliamo portare avanti il lavoro iniziato negli scorsi quattro anni, senza dover ripartire da zero", ha spiegato in una conferenza stampa il segretario locale della Svp Dieter Steger. Anche il vice sindaco uscente Luis Walcher ha sottolineato "la buona e proficua collaborazione" con Caramaschi. Entrambi hanno comunque ribadito che lo sfidante del centrodestra Roberto Zanin "è una persona moderata". "La Svp - ha aggiunto Steger - non è un partito ideologico ma di raccolta. L'autonomia resta però un paletto che non può essere spostato". Nel centrodestra - ha proseguito - "qualcuno ultimamente si è dichiarato autonomista anche se ci ha sempre messo i bastoni tra le ruote a Bolzano e a Roma". Secondo Steger e Walcher, nonostante il sì della Svp per Caramaschi, l'esito del ballottaggio non è scontato. (ANSA).