Usa: 'Meghan Markle ha ambizioni presidenziali per il 2024'

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Meghan Markle avrebbe puntato gli occhi sulla Casa Bianca. Lo rivela Vanity Fair, citando una fonte vicina al duca e alla duchessa di Sussex. Secondo la fonte, le presunte ambizioni presidenziali di Meghan sarebbero tra i motivi per cui non ha rinunciato alla cittadinanza americana quando ha sposato Harry. "Così - scrive il magazine sempre citando la fonte - può avere l'opzione di scendere in politica". La rivelazione arriva a pochi giorni dall'intervento che la coppia reale ha fatto durante la cerimonia virtuale per la classifica delle cento persone più influenti di Time. In un video i due invitavano gli americani ad andare a votare. Un intervento non gradito dal presidente americano Donald Trump, il quale non ha nascosto di non provare simpatia per Meghan. L'intervento di Harry e Meghan è stato poco gradito anche da Buckingham Palace. Precedentemente altre persone avevano auspicato una carriera politica per la Markle. Omid Scobie, la sua biografa, aveva detto: "Meghan è l'incarnazione del sogno americano. Un giorno potremo vederla diventare presidente". (ANSA).