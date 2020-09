Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 26 SET - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 15 casi provenienti dall'estero. Lo rende noto il bollettino odierno della Commissione Sanitaria Nazionale cinese. Un nuovo caso sospetto di Covid-19 è stato segnalato ieri a Shanghai. Nelle ultime 24 ore n Cina continentale non sono stati registrati altri decessi correlati al nuovo coronavirus. Altri 14 pazienti positivi sono stati dimessi ieri da vari ospedali cinesi dopo essersi ripresi. Fino alla serata di ieri, la Cina continentale aveva registrato un totale di 2.788 casi di infezione arrivati da altri Paesi e regioni. Tra questi, 2.621 sono già stati dimessi da vari ospedali e 167 risultano ancora ricoverati, comprese 3 persone in gravi condizioni. Non si segnalano decessi tra i casi positivi al coronavirus arrivati in Cina dall'estero. (ANSA).