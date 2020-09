Duplice omicidio:funerali Eleonora,abito sposa e rose gialle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SECLI, 26 SET - E' stata composta nel feretro con l'abito da sposa della madre, Eleonora Manta , la fidanzata di Daniele De Santis assassinata con il compagno la sera dello scorso 21 settembre nella casa di via Montello a Lecce dove la coppia si era trasferita lo stesso giorno. I funerali si svolgono nella piazza di Seclì, paese di origine della 30enne, dove abita la madre Rossanna e altri familiari. Sul feretro bianco è stata deposta una corona di rose gialle. Tra i presenti ci sono amici, colleghi dell'Inps di Brindisi dove dal luglio dello scorso anno Eleonora lavorava, ma anche tanta gente comune. La cerimonia funebre si celebra nel rispetto delle misure anti Covid ed è officiata dal parroco don Antonio Bruno. Non c'è invece don Antonio Musca, parente di Eleonora, che avrebbe dovuto concelebrare, impedito da un malore che lo ha sopraffatto poco prima. La piazza è presidiata dalle forze dell'ordine, per lo più in borghese. (ANSA).