Parigi: fermato un ex coinquilino dell'aggressore

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - C'è stato un nuovo fermo a Parigi, durante la notte, in relazione all'attentato di ieri di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo. Si tratta di un ex coinquilino dell'aggressore. Lo rivelano fonti giudiziarie. La custodia di uno degli altri sospettati, che si trovava vicino al luogo dell'attacco, è stata invece revocata. Con il fermo di stamane, oltre al diciottenne pachistano arrestato in Place de la Bastille dopo aver accoltellato e ferito due persone, sono 7 le persone ancora detenute. Per l'attacco è stata riconosciuta la matrice di terrorismo islamista. (ANSA).