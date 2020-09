Israele: in migliaia contro Netanyahu a Gerusalemme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 27 SET - Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera a Gerusalemme alla dimostrazione nei pressi della residenza ufficiale di Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. La manifestazione - contro la politica del premier sul coronavirus e con la richiesta delle sue dimissioni per le vicende giudiziaria - si è svolta nonostante il lockdown deciso dal governo a fronte dei picchi di infezione e in vigore fino all'11 ottobre: i provvedimenti del blocco che limitano il diritto alle dimostrazioni, così come quelli sulle cerimonie religiose durante le festività, non sono ancora stati approvati dalla Knesset. Nel corso della protesta - che è stata preceduta da colonne di auto da tutto il Paese dirette verso Gerusalemme - la polizia ha fatto sapere che sono state arrestate cinque persone e che ci sono stati incidenti sostenuti. Gli agenti hanno anche vigilato che nel corso della manifestazione venissero rispettate le norme sul distanziamento e sull'uso della mascherina. Analoghe proteste si sono svolte a Tel Aviv, a Cesarea - dove Netanyahu ha la sua residenza privata - e in altre parti del Paese. (ANSA).