Arrestato il presunto omicida dei fidanzati di Lecce: è uno studente di 21 anni

Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a Lecce nella loro casa di via Montello è stato arrestato poco fa. La notizia è stata anticipata dal Quotidiano di Puglia. Stando a quanto riferisce il giornale, si tratterebbe di un giovane appartenente alla rete di conoscenze della coppia. L'emittente pugliese Telenorba ha citato indiscrezioni secondo cui si tratterebbe di un possibile spasimante di Eleonora che avrebbe avuto a disposizione una stanza in affitto non lontano dall'abitazione dei due fidanzati.

La Procura di Lecce, intanto, ha conferito formalmente l’incarico al consulente informatico Silverio Greco che dovrà analizzare il contenuto dei dispositivi informatici sequestrati a Daniele De Santis ed Eleonora Manta.

L’esame sarà compiuto sui due computer trovati nell’appartamento in via Montello, sul pc che Eleonora utilizzava nel suo ufficio presso la sede Inps di Brindisi e su un pc sequestrato presso la casa della madre, a Seclì (Lecce); il consulente esaminerà anche un tablet, un vecchio telefono cellulare in uso a De Santis ed una chiavetta usb. Il consulente dovrà effettuare copia forense che sarò messa a disposizione degli investigatori e accertare se siano stati cancellati dati dai dispositivi. I risultati saranno depositati entro di 10 giorni.