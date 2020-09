Harry e Meghan smentiscono il Sun, nessun reality show

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 28 SET - I duchi di Sussex, Harry e Meghan, non intendono "prendere parte ad alcun reality show" televisivo, adesso o in futuro. Lo ha precisato un loro portavoce, citato dai media britannici, smentendo categoricamente il gossip pubblicato oggi al riguardo del Sun: tabloid di caso Murdoch che i duchi considerano a loro ostile e contro il quale sono impegnati da tempo in conflitti legali. Il giornale aveva sostenuto che i Sussex, trasferitisi in America nei mesi scorsi alla ricerca di maggiore autonomia dopo aver clamorosamente rinunciato allo status di membri senior di casa Windsor e ai doveri ufficiali connessi, potessero apparire come protagonisti di una sorta di reality show nell'ambito di una docu-fiction sulle loro attività filantropiche e che rientra fra i progetti che la coppia ha messo in cantiere nell'ambito di un ricco contratto di collaborazione firmato di recente con Netflix. Un contratto che peraltro, secondo fonti dello stesso colosso televisivo Usa, non comprende partecipazioni in veste di attori o figuranti, sia per il secondogenito di Carlo e Diana sia per la sua consorte ed ex attrice d'origini afroamericane, bensì attività da produttori e autori di "programmi innovativi" (dal genere dei documentari a quello dell'animazione) incentrati su temi sociali o sulla promozione del ruolo delle donne. (ANSA).