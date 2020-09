Il sindaco: mascherina h24 a Ventimiglia

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha annunciato un’ordinanza, che sarà pubblicata nelle prossime ore, con la quale istituisce l’obbligo della mascherina h24 per chiunque si sposti in città. Scullino ha annunciato il provvedimento al termine di un vertice con le associazioni dei commercianti, durante il quale, nell’interpretare il Dpcm del 7 agosto e le parole del ministro Speranza, si è preso atto che non c'è obbligo di tampone per i frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA ventimiglia

covid

mascherina