Politecnico Torino, in aula i primi mille studenti

(ANSA) - TORINO, 28 SET - I primi mille studenti sono rientrati oggi nelle aule del Politecnico di Torino, dopo i mesi di lezioni, esami e sedute di laurea via web. La maggior parte delle lezioni continua anche on line e, per andare in aula, partecipare ai laboratori o andare in biblioteca, è necessario prenotare sul sito o attraverso un'App per smartphone messa a disposizione dal Politecnico. Tutto all'insegna della sicurezza e del rispetto delle norme anti-Covid: mascherine obbligatorie, dispenser di gel disinfettante, grandi spazi per un numero ridotto di ragazzi, tra il 25 e il 50% della capienza delle aule. Sono ritornati in ateneo anche gli studenti dell'Università di Torino, ma come al Politecnico si continuerà a seguire il doppio percorso, con molta didattica ancora a distanza. Secondo una prima stima si svolgerà in presenza il 50% dei 160 corsi. Ogni giorno si prenotano sul sito Unito 5.000 posti per partecipare in presenza alle lezioni. (ANSA).