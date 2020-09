Trump, pagato milioni di tasse ma ho diritto a crediti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 28 SET - "I media fake news, proprio come nel periodo elettorale del 2016, sollevano contro di me la questione delle tasse e ogni sorta di assurdita' con informazioni ottenute illegalmente e solo con cattive intenzioni. Ho pagato molti milioni di dollari in tasse ma ero avevo il diritto, come chiunque altro, all'ammortamento e ai crediti fiscali": lo twitta Donald Trump dopo l'esplosivo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 15 anni. (ANSA).