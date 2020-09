Usa 2020: Washington Post appoggia Joe Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 SET - Il Washington Post appoggia Joe Biden. Alla vigilia del primo dibattito presidenziale, il board editoriale afferma: "per cacciare il peggiore presidente dei tempi moderni, molti elettori sarebbero disposti a votare quasi per chiunque. Fortunatamente per cacciare Trump nel 2020 gli elettori non hanno bisogno di abbassare i loro standard. Il candidato democratico, l'ex vicepresidente Joe Biden, è qualificato in modo eccezionale, e ha il carattere e l'esperienza per affrontare le sfide che il paese avrà nei prossimi quattro anni". (ANSA).