Bielorussia: Macron incontra Tikhanovskaya a Vilnius

(ANSA) - MOSCA, 29 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato a Vilnius la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya e le ha promesso che l'Europa tenterà di mediare nella crisi politica bielorussa. "Noi faremo del nostro meglio in quanto europei per aiutare a mediare", ha detto Macron ai giornalisti dopo l'incontro. "Ci ha promesso di fare tutto per aiutare nella mediazione per la crisi politica nel nostro Paese", ha confermato la principale candidata dell'opposizione bielorussa alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto. Tikhanovskaya nelle scorse settimane ha incontrato i ministri degli Esteri Ue e i leader di Polonia e Lituania. Proteste di massa contro il regime di Aleksandr Lukashenko si registrano da ormai oltre un mese e mezzo in Bielorussia, dove le autorità hanno spesso cercato di soffocare le manifestazioni pacifiche con la forza e con ondate di arresti. (ANSA).