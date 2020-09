© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 SET - Torna a salire oltre quota 12.000 al giorno il numero dei nuovi positivi in 24 ore in Francia, che fa registrare stasera quota 12.845, secondo il ministero della Sanità. Aumenta di 64 il numero dei decessi, che - dall'inizio dell'epidemia - sono stati 31.956 fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Alto ma stabile rispetto a ieri il tasso di positività, fissato al 7,6%. (ANSA).