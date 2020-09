Fidanzati uccisi: avvocato, ragazzo molto provato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 30 SET - "Il ragazzo è molto scosso e molto provato da questa situazione. E' consapevole della delicatezza e della gravità dell'intera vicenda. Al momento è in isolamento per ragioni sanitarie, per le misure anti covid. E' molto confuso e sofferente rispetto a quello che è successo". Lo ha detto l'avvocato Andrea Starace, legale d'ufficio cui subentrerà un legale di fiducia, a proposito delle condizioni di Antonio De Marco, reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. Starace ha incontrato De Marco questa mattina nel carcere di borgo San Nicola a Lecce dove lo studente è rinchiuso dall'altra notte in stato di fermo. Il gip ha fissato per domani mattina in carcere l'udienza di convalida. (ANSA).