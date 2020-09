Golfo: Kuwait accoglie nuovo emiro dopo morte Sabah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 SET - Il Kuwait dà l'addio oggi all'emiro lo shaykh Sabah al Sabah, morto ieri all'età di 91 anni negli Stati Uniti dopo una lunga malattia, e accoglie il nuovo governante del ricco principato del Golfo, l'anziano shaykh Nawwaf al Sabah. Quest'ultimo presta oggi giuramento, mentre si attende l'arrivo in patria della salma de defunto emiro, da luglio ricoverato in una clinica del Minnesota. I funerali si svolgeranno in forma privata anche a causa della pandemia di coronavirus. E mentre il paese è da ieri in lutto per i prossimi 40 giorni, gli analisti affermano che l'83enne shaykh Nawwaf, nuovo emiro, manterrà la stessa politica estera adottata negli ultimi 14 dal suo predecessore e fratellastro. Questa si basa su un'alleanza strategica con gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, mantenendo però canali negoziali aperti con l'Iran. (ANSAmed). (ANSA).