Omicidio Vannini: 14 anni per Ciontoli, 9 anni e 4 mesi a moglie e figli

Condannato a 14 anni Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. E condannati, sempre per omicidio volontario, anche i familiari Maria (la moglie), e i figli Martina e Federico a nove anni e quattro mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. La sentenza di secondo grado accoglie in parte le richieste della procura generale per l’ex militare dei servizi segreti Ciontoli, responsabile a suo avviso della morte del 20enne ucciso da un colpo di arma da fuoco la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA