Usa 2020: Rohani, dibattito Trump-Biden rivela crisi interna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 30 SET - "Gli americani sono invischiati in una situazione molto difficile" nella scelta tra Donald Trump e Joe Biden alle presidenziali del prossimo 3 novembre. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, sostenendo che il dibattito tra i due candidati ha mostrato "la difficile situazione che gli Usa stanno vivendo" in politica interna ed estera. "Se avete ascoltato il dibattito di ieri sera o avete seguito le notizie, avete visto in che situazione difficile si trovino. Da un lato hanno avuto la peggiore gestione del coronavirus, dall'altro hanno una disoccupazione in aumento. Da un lato ci sono i disordini interni, dall'altro i fallimenti nella politica estera. È normale per un Paese con queste difficoltà cercare di distrarre con le questioni estere", ha aggiunto Rohani in una riunione del suo gabinetto, denunciando che "oggi gli Usa adottano le politiche più ostili, più criminali e più terroristiche contro l'Iran". (ANSA).