(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - Sulla Bielorussia "sono a favore di sanzioni mirate" al regime "in modo che l'Ue possa esercitare una pressione più forte, per un'uscita negoziata dalla crisi. Ieri ne ho parlato col presidente Putin e posso dire che condivide la volontà di una via d'uscita negoziata, e di spingere per la mediazione dell'Osce". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, arrivando al Consiglio europeo. (ANSA).