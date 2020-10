Coronavirus: Ordinanza Fvg proroga obbligo mascherine 15/10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato l'ordinanza "contingibile e urgente" di Protezione civile numero 30 che estende, da oggi al 15 ottobre, gli effetti dell'ordinanza 22/Pc al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare rimangono in vigore le misure relative all'utilizzo di protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire una distanza minima di un metro. Permane invece la deroga all'utilizzo delle mascherine, o di dispositivi a copertura di naso e bocca, per i bambini entro i sei anni. Inoltre le strutture adibite a ospitare manifestazioni sportive di carattere non professionistico possano ospitare fino a 1000 spettatori all'aperto e 1000 unità, personale e atleti inclusi, al chiuso. L'obbligo di mascherine è esteso agli sport non professionistici all'aperto e confermato nelle strutture al chiuso, comprese quelle di spettacolo. L'adozione di protocolli sanitari è infine obbligatoria per gli eventi sportivi al chiuso con più di 200 spettatori. (ANSA).