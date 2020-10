Maltempo: allerta rossa per vento su Appennino in E-R

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Allerta rossa per vento in Emilia-Romagna dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, nelle zone appenniniche. Le raffiche accompagneranno forti temporali per cui dalla protezione civile è stata diramata anche un'allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nei bacini emiliani occidentali e nella pianura e bassa collina emiliana occidentale. Per le stesse criticità allerta gialla in altre aree della regione. Per la giornata del 2 ottobre è attesa una intensificazione della ventilazione con temporali persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. I venti provenienti da sud si intensificheranno lungo le zone montane appenniniche con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone pedemontane e di pianura della Romagna. (ANSA).