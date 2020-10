Maltempo: nuova ondata al centronord,allerta rossa in Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali dalla Valle d'Aosta al Friuli Venezia Giulia. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Liguria e, in estensione, su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Per la giornata di venerdì sono inoltre attesi venti di burrasca su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna in estensione a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha valutato una allerta rossa per il Veneto e una allerta arancione per Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. (ANSA).