Prof italiano tra finalisti Global Teacher da 1mln dollari

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - L'insegnante italiano Carlo Mazzone è stato nominato tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize 2020, premio in collaborazione con l'UNESCO. Giunto alla sesta edizione, il riconoscimento da 1 milione di dollari istituito dalla Varkey Foundation è il premio più ingente nel suo genere. In uno speciale videomessaggio che annuncia Carlo Mazzone tra i primi dieci finalisti, il comico, attore, scrittore e presentatore Stephen Fry ha reso un commovente tributo al lavoro di Carlo Mazzone. Nel video racconta: "Oggi sono lieto di annunciare che l'italiano Carlo Mazzone è tra i primi dieci finalisti del Global Teacher Prize 2020. Carlo, ti sei laureato in informatica e hai iniziato a lavorare come consulente informatico, eppure insegnare è sempre stata la tua più grande passione. Ora ispiri i tuoi studenti di ICT e informatica non solo ad eccellere nelle loro materie, ma anche a vincere le competizioni nazionali Junior Achievement. I tuoi libri di programmazione, come il volume su C e C++, non solo sono bestseller in Italia, ma sono utilizzati anche come testi ordinari nelle università. Congratulazioni Carlo e grazie per tutto quello che fai". L'insegnante di ICT e informatica Carlo Mazzone, dell'istituto tecnico ITI "G. B. B. Lucarelli" di Benevento è stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020 tra più di 12.000 nomine e candidature provenienti da oltre 140 Paesi del mondo. (ANSA).