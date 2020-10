Sparatoria Questura: domani commemorazione con Capo Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Domenica, 4 ottobre, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dell'Assistente Matteo Demenego e dell'Agente Scelto Pierluigi Rotta, caduti in servizio all'interno della Questura di Trieste; domani alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli si svolgerà una commemorazione. Alle 9.30, il Vescovo di Trieste, mons.Crepaldi, celebrerà una messa nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, cui seguirà la deposizione di una corona al famedio della Questura e lo scoprimento di una targa toponomastica, a loro dedicata. Alle 11.30 al teatro Verdi cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria con un intervento del Capo della Polizia. Domenica, l'atrio principale della Questura sarà aperto dalle ore 8 alle 19 perché la cittadinanza renda omaggio a loro e a tutti i caduti della Polizia. Domani, ha sottolineato il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, "sarà occasione per abbracciare le famiglie presenti unitamente alla cittadinanza e alle sue Istituzioni". (ANSA).